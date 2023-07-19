Подмосковье 19 июля 2023, 10:34 Минэнергетики сообщило об отсутствии массовых отключений света в Подмосковье из-за непогоды Россети Московский регион

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В Подмосковье не зафиксировали массовых отключений электроэнергии на фоне неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

По его словам, в некоторых населенных пунктах наблюдаются кратковременные технологические нарушения электроснабжения, которые оперативно устраняют. Время восстановительных работ не превышает двух часов. Большинство потребителей в это время подключены по резервной схеме электроснабжения.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о ликвидации подтопления в Павшинской пойме в Красногорске.

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