Мининвест Подмосковья: мобилизованные предприниматели смогут продлить срок использования грантов | 360°

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Мининвест Подмосковья: мобилизованные предприниматели смогут продлить срок использования грантов

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07 октября 2022, 18:53

Мининвест Подмосковья: мобилизованные предприниматели смогут продлить срок использования грантов

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Условия получения грантов и микрозаймов для предпринимателей обновили в связи с частичной мобилизацией. Подмосковный Мининвест напомнил, что изменения опубликовали на сайте regulation.gov.ru. Мобилизованные бизнесмены смогут продлить срок микрозайма до пяти лет. Кроме того, удастся скорректировать период действия гранта.

Мобилизованные предприниматели и самозанятые смогут продлить сроки использования полученных грантов и микрозаймов. Это приказ Минэкономразвития.

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«В частности, проект позволяет получателю гранта в случае призыва на военную службу по мобилизации или прохождения военной службы по контракту приостановить исполнение обязательств и заключить дополнительное соглашение», — добавили в Мининвесте Подмосковья.

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Это означает, что мобилизованные смогут продлить сроки использования гранта. Если предприниматель не успеет потратить средства гранта и захочет их вернуть, предусмотрен вариант расторжения соглашения.

Также бизнесмены смогут приостановить исполнение обязательств по микрозаймам на время службы и продлить максимальный срок их действия до пяти лет.

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