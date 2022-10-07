Мининвест Подмосковья: мобилизованные предприниматели смогут продлить срок использования грантов | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 18:53 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мининвест Подмосковья: мобилизованные предприниматели смогут продлить срок использования грантов

Читать 360tv в

Условия получения грантов и микрозаймов для предпринимателей обновили в связи с частичной мобилизацией. Подмосковный Мининвест напомнил, что изменения опубликовали на сайте regulation.gov.ru. Мобилизованные бизнесмены смогут продлить срок микрозайма до пяти лет. Кроме того, удастся скорректировать период действия гранта.

Мобилизованные предприниматели и самозанятые смогут продлить сроки использования полученных грантов и микрозаймов. Это приказ Минэкономразвития.

Реклама

«В частности, проект позволяет получателю гранта в случае призыва на военную службу по мобилизации или прохождения военной службы по контракту приостановить исполнение обязательств и заключить дополнительное соглашение», — добавили в Мининвесте Подмосковья.

Реклама

Это означает, что мобилизованные смогут продлить сроки использования гранта. Если предприниматель не успеет потратить средства гранта и захочет их вернуть, предусмотрен вариант расторжения соглашения.

Также бизнесмены смогут приостановить исполнение обязательств по микрозаймам на время службы и продлить максимальный срок их действия до пяти лет.

0 0 0 0 0 0