01 декабря 2023, 22:00
Минэкономразвития России высоко оценило Агентство инвестиционного развития Подмосковья
Минэкономразвития России дал высокую оценку работе Агентства инвестиционного развития Подмосковья. Деятельность организации делает регион одним из самых привлекательных для инвесторов, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Агентство является частью регионального инвестиционного стандарта. Это компонент является обязательным для благоприятного инвестиционного климата.
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В итоге на сопровождении регионального Мининвеста находится свыше 1150 инвестпроектов.
Также в Подмосковье запустили систему обратной связи с предпринимателями — ЦУР «Бизнес». Ее эффектность уже оценили на федеральном уровне.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Инвестиции
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