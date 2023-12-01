Подмосковье 01 декабря 2023, 22:00 Минэкономразвития России высоко оценило Агентство инвестиционного развития Подмосковья Фото: unsplash.com

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Минэкономразвития России дал высокую оценку работе Агентства инвестиционного развития Подмосковья. Деятельность организации делает регион одним из самых привлекательных для инвесторов, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Агентство является частью регионального инвестиционного стандарта. Это компонент является обязательным для благоприятного инвестиционного климата.

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В итоге на сопровождении регионального Мининвеста находится свыше 1150 инвестпроектов.

Также в Подмосковье запустили систему обратной связи с предпринимателями — ЦУР «Бизнес». Ее эффектность уже оценили на федеральном уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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