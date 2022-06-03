Минэкономразвития РФ высоко оценило инвестиционную карту Московской области

Московская область первой из пяти пилотных регионов внедрила у себя все пять элементов нового регионального инвестиционного стандарта. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. По ее словам, все подтверждающие материалы о внедрении стандарта в регионе направлены в Минэкономразвития РФ. Подтверждение стандартов начнется уже в июне.

Механизм регионального инвестиционного стандарта разработали и утвердили в Минэкономиразвития РФ , чтобы поднять все до одного уровня в работе с инвесторами. Для соответствия стандарту регион должен утвердить инвестиционную декларацию, создать инвестагентство и комитет, разработать инвестиционную карту и утвердить свод соответствующих правил. Московская область внедрила все пять элементов.

«Минэкономразвития РФ уже отметило инвестиционную карту Московской области, которая размещена на региональном инвестпортале и отображает информацию о более чем 11,5 тысячи объектов инфраструктуры для инвесторов, а также содержит дополнительные информационные слои для предпринимателей. Кроме того, высокую оценку получили алгоритмы свода инвестиционных правил, утвержденные в Подмосковье. Эти два элемента регионального инвестстандарта были отмечены Минэкономразвития России в качестве лучших региональных практик», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Она также добавила, что порядок мониторинга подтверждения и внедрения Регионального инвестиционного стандарта в Подмосковье был отмечен в качестве лучшей и пока единственной подобной практики. Его в качестве образца используют в разработке собственных порядков 10 российских регионов.