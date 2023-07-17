Подмосковье 17 июля 2023, 16:40 Минэкономразвития признало комплексную услугу для бизнеса в Подмосковье одной из лучших в стране Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Проекты из 30 регионов России признали лучшими в премии «Мой бизнес». Подмосковный проект «Мобильный бизнес — это просто» вошел в число лучших в номинации «Лучшая комплексная услуга».

«Премия „Мой бизнес“ — это поиск и масштабирование лучших практик, решений поддержки бизнеса. Отбор был жесткий. На профессиональном этапе все проекты рассматривали представители центров „Мой бизнес“», — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

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Всего на конкурс отправили 400 проектов. Их оценивали в 16 номинациях. Подмосковный проект «Мобильный бизнес — это просто» направлен на помощь представителям бизнеса в открытии дела с мобильным торговым объектом. С его помощью в регионе открыли 74 МТО, а объем поддержки составил 165 миллионов рублей.

«Например, при ведении бизнеса по франшизе субъекты МСП могут претендовать на получение субсидии и компенсировать часть затрат по договору франчайзинга на приобретение оборудования, арендную плату и коммунальные платежи», — добавила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности.

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