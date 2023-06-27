Подмосковье 27 июня 2023, 13:37 Минэкономики Подмосковья выбрало победителей конкурса проектов «Бюджет для граждан» Минблаго МО

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Министерство экономики и финансов Московской области выбрало 12 победителей конкурса проектов «Бюджет для граждан». Восемь из них — физлица, еще четыре — компании, сообщила министр Наталия Масленкина.

Региональный конкурс провели в восьмой раз. В этом году впервые за победу смогли побороться дети до 15 лет. Их работы рассмотрели в номинациях «Бюджет для граждан в современных формах искусства», «Лучший видеоролик о бюджете» и «Информационные карточки по бюджету для социальных сетей и мессенджеров».

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На конкурс подали 22 работы: от жителей — 10 проектов, от организаций — 12. Некоторые из них прислали проживающие в других регионах страны.

Жюри оценивали достоверность и полноту информации, оригинальность, пользу проекта, доступность изложения для простых пользователей.

«Открытый урок для школьников по бюджету образования, информационные карточки для соцсетей, обучающие видео и презентации — это лишь небольшая часть форматов, использованных участниками — победителями. Все они справились с главной задачей — сделать информацию о финансах и бюджете чуть доступнее и понятнее для жителей», — добавила Масленкина.

С конкурсными проектами победителей 2023 года можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что горожане вносят в это большую лепту.

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