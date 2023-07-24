Подмосковье 24 июля 2023, 13:02 Минэкономики Подмосковья создало новую систему начисления зарплаты Фото: unsplash.com

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Министерство экономики и финансов Московской области презентовало на Всероссийском антикоррупционном форуме финансово-экономических органов в Уфе проект по бесшовной интеграции передачи реестра начисления зарплаты. Проект исключает возможные коррупционные действия, уточнили в ведомстве.

Мероприятие организовало казначейство Башкирии. Замминистра Андрей Майоров выступил на панельной дискуссии «Отраслевые, региональные и корпоративные методы противодействия коррупции».

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Майоров рассказал, что реестр для перечисления зарплаты обычно вручную загружается в систему «Банк-клиент». В этот момент легко поменять цифры в выгруженном файле или провести другие коррупционные манипуляции. Однако Московская область вместе с НПО «Криста» и крупнейшими банками разработала проект бесшовной интеграции передачи реестра начисления, который исключит эти действия.

Ее главный плюс — данные нельзя загрузить вручную. В системе проходит подписание, отправка и начисление средств.

«Подмосковье стало первым и пока единственным регионом, успешно реализовавшим практики бесшовной интеграции. Апробация прошла успешно, именно по такой схеме мы работаем, перечисляя людям зарплату», — добавил Майоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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