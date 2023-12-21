Подмосковье 21 декабря 2023, 18:31 Минэкономики Подмосковья провело совещание о порядке составления годовой бюджетной отчетности Антон Чернов

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Министерство экономики и финансов Подмосковья провело совещание о порядке составления годовой бюджетной отчетности. Так, при подготовке к составлению годовой отчетности основное внимание следует обратить на состояние расчетов по дебиторской и кредиторской задолженностям.

«Эта работа всегда требует от нас предельной концентрации, поэтому прошу всех быть собранными и ответственными. Все возникающие вопросы должны решаться максимально быстро», — отметила первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Валерия Волкова.

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Администраторам доходов бюджетов необходимо привести регламент по администрированию доходов в соответствие со всеми требованиями законодательства. Помимо этого, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в обязательном порядке нужно провести инвентаризацию. Важно, чтобы отчет был размещен на сайте.

На совещании также рассмотрели основные изменения бюджетного и бухгалтерского учета. Нововведения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот — важная задача для экономики.

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