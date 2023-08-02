Подмосковье 02 августа 2023, 16:46 Минэкономики Подмосковья поделилось на всероссийском семинаре лучшими практиками по соцуслугам РИА «Новости»

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Представители Министерства экономики и финансов Московской области представили на всероссийском семинаре «Реализация социального заказа» авторские практики в оказании государственных услуг. Первый заместитель главы регионального ведомства Эльмира Кадырова выступила с докладом о порядке оформления социального сертификата и его преимуществах.

«Нам удалось реализовать эффективно работающую автоматизированную электронную систему, которая позволяет быстро и удобно оформить социальный сертификат на получение государственной услуги. И исполнитель, и потребитель могут участвовать в процессе получения социального сертификата, находясь в любой точке России или даже в другой стране», — рассказала Кадырова.

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Всего в Московской области работают шесть направлений социального заказа, три из которых функционируют в электронном виде с использованием сертификата. Цифровой документ доступен в режиме онлайн как для потребителей, так и для исполнителей услуг.

По социальному сертификату можно получить содействие в профессиональном обучении и дополнительном образовании для граждан в возрасте 50 лет и старше, а также услуги по соцобслуживанию на дому и школьному туризму. Для удобства потребителей оплачивать чеки можно по QR-коду.

За 2022 год количество получателей платных услуг по социальному заказу составило более 70 тысяч человек на общую сумму 3,7 миллиарда рублей. Кроме того, более двадцати тысяч школьников воспользовались сертификатами для поездок по историческим и памятным местам Московской области.

В этом году правительство Московской области планирует оказать около 100 тысяч услуг по соцзаказу. За первый квартал одобрили обращения порядка 47 тысяч человек, из них 30 тысяч — на негосударственном уровне.

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