Подмосковье 11 апреля 2023, 19:12 Минэкономики Подмосковья отчиталось об исполнении бюджета региона за 2022 год Министерство экономики и финансов МО

Читать 360tv в

Министерство экономики и финансов Московской области подвело итоги в части исполнения регионального бюджета за 2022 год. Общая сумма доходов консолидированного бюджета составила 1066,6 миллиарда рублей, или 100,5% к утвержденным бюджетным назначениям. Расходы достигли отметки 1134,2 миллиарда рублей, что составило 95,9% к плану. Об этом рассказала глава ведомства Наталия Масленкина.

Среди доходов консолидированного бюджета наибольшую часть занимает налог на доходы физических лиц и на прибыль организаций. Общая сумма доходов в этой структуре равна 260,8 миллиарда рублей, прирост составил 7,9%. Поступления по налогу на доходы физических лиц достигли отметки в 366 миллиардов рублей, что на 18,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Консолидированный бюджет на 1 января 2023 года исполнен с дефицитом в размере 67,7 миллиарда рублей.

Реклама

Прирост регионального бюджета составил 843,1 миллиарда рублей, или 100,2% к общему объему доходов, утвержденному законом Московской области «О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Доходы регионального бюджета возросли на 112,4 миллиарда рублей (+15,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом собственные доходы увеличились на 91,6 миллиарда рублей (+14,4%), до 727,1 миллиарда рублей.

Расходы регионального бюджета за 2022 год увеличились на 197,9 миллиарда рублей (прирост 27,8%) и составили 909,7 миллиарда рублей. К плановым назначениям расходов на год исполнение за 2022 год составило 96,1%. Наиболее высокие показатели за 2022 год продемонстрировали государственные программы «Культура Подмосковья» (99,8%), «Архитектура и градостроительство Подмосковья» (99,8%), «Предпринимательство Подмосковья» (99,6%), «Сельское хозяйство Подмосковья» (99,5%) и «Управление имуществом и финансами Московской области» (99,2%).

На 1 января 2023 года наиболее высокий показатель исполнения регионального бюджета показали следующие проекты: «Безопасные качественные дороги» (100%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (100%), «Производительность труда» (100%), «Туризм и индустрия гостеприимства» (100%) и «Международная кооперация и экспорт» (100%).

В прошлом году бюджетная политика Подмосковья сохраняла максимальную ориентацию на достижение приоритетных целей развития социально-экономической отрасли. Расходы консолидированного бюджета на социально-культурную сферу за 2022 год составили 681,1 миллиарда рублей, регионального бюджета — 571,8 миллиарда рублей. Данная категория расходов относительно аналогичного периода 2021 года возросла на 18,3%, или на 88,3 миллиарда рублей, в том числе расходы на физическую культуру и спорт увеличились на 40,1%, на образование — на 34,1%.