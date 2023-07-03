Подмосковье 03 июля 2023, 14:34 Компанию из Твери обяжут выплатить более миллиона рублей за незаконную свалку в Подольске Фото из архива Минэкологии МО.

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Минэкологии Подмосковья обратилось в суд с иском о возмещении ущерба, нанесенного тверской компанией «Прагма Капитал» почвам в Подольске. Установлено, что недалеко от деревни Сергеевки предприниматели незаконно размещали строительные отходы.

«В доверительном управлении компании находится участок вблизи деревни Сергеевки. К нам обратилась администрация городского округа, которая сообщила о незаконном размещении здесь отходов, преимущественно строительных. Информация подтвердилась», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Специалисты провели исследования и вычислили, что мусор объемом более 100 кубометров был размещен на площади 200 квадратов. Ущерб землям оценили в 1,1 миллиона рублей — эти средства Минэкологии намерено взыскать с компании «Прагма Капитал».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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