Подмосковье 28 августа 2023, 17:51 Минэкологии взыщет почти 18 миллионов рублей за незаконную свалку в Домодедове Фото Минэкологии МО.

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Домодедовская городская прокуратура подала иск о взыскании ущерба, причиненного природе незаконной свалкой строительных отходов. Министерство экологии региона поддержит эти требования на сумму почти 18 миллионов рублей.

Ответчиком по делу проходит житель города Видное. Он арендовал земельные участки в Домодедовском городском округе возле деревни Шестаково и организовал там незаконный прием строительных отходов без лицензии. Шесть участков принадлежат местной компании, еще два находятся в собственности Московской области.

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«Здесь он решил принимать и размещать строительный мусор в отсутствие лицензии, для чего арендовал спецтехнику и нанял рабочих. В результате незаконное размещение отходов нанесло ущерб почвам в размере более 17 миллионов рублей», — рассказал министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

К сожалению, срок давности для уголовного преследования нарушителя уже истек, но прокуратура намерена взыскать с него полную компенсацию причиненного вреда. Представители Минэкологии приложат все усилия, чтобы привлечь виновного к ответственности и не допустить подобных нарушений в будущем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023-2024 годах.

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