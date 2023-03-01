Подмосковье 01 марта 2023, 16:56 Минэкологии взыщет более 3 миллиардов рублей за незаконную свалку в деревне Григорково

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Предприниматель из Пушкино может получить штраф более трех миллиардов рублей за незаконную свалку строительных отходов в деревне Григорково. Об этом рассказали в Минэкологии Подмосковья.

После обращения жителей деревни Григорково прокуратура провела проверку, в которой приняли участие экологи. Выяснилось, что участок сельскохозяйственного назначения, который был выдан индивидуальному предпринимателю в пользование, фактически стал свалкой.

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«Гражданин наладил приемку отходов — грунтов неизвестного происхождения, боя бетона и кирпича и других. Площадь незаконного размещения составила около шести гектаров», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Администрация Пушкинского округа подала иск в суд и выиграла дело, однако нарушитель предписание не исполнил и фактически продолжал пользоваться участком в прежних целях.

Ущерб, нанесенный почвам, оценили в 3,171 миллиарда рублей. Администрация городского округа при поддержке Минэкологии намерена взыскать эту сумму с нарушителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал экологию региона бесценной. Он призвал строить лесопарки и жестко наказывать тех, кто загрязняет окружающую среду.