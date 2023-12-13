Подмосковье 13 декабря 2023, 09:00 Минэкологии выиграло суд о возмещении ущерба из-за незаконных свалок в Красногорске Минэкологии МО.

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Арбитражный суд Московской области удовлетворил требование Минэкологии о возмещении ущерба из-за незаконных свалок в Красногорске. Ответчиком выступил собственник участка вблизи деревни Бузланово.

Порчу земель зафиксировали в коттеджном поселке «Седьмая миля».

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«Граждане приобрели участки в поселке, однако забыли о главных требованиях к собственникам или арендаторам: использовать земли по целевому назначению и не допускать нанесения им ущерба», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В итоге на своем участке собственник образовал свалку объемом более трех кубометров строительных отходов и грунтов. Ущерб составил 927 тысячи рублей.

Суд взыскал эту сумму с ответчика. Решение в законную силу пока не вступило.

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