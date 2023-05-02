Подмосковье 02 мая 2023, 12:48 Минэкологии выиграло спор в суде о трехмиллионном ущербе от свалки в Подольске Фото из архива Минэкологии МО.

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Девятый арбитражный апелляционный суд отказал банку «Платина» в пользу Минэкологии Московской области. Истец просил отменить решение предыдущей инстанции о выплате 3,4 миллиона рублей из-за ущерба, которая нанесла стихийная свалка в Подольске. Мусор нашли на участке, который принадлежит финансово-кредитной организации.

«Участок расположен вблизи села Покров. Инспекторы эконадзора выявили здесь навалы грунтов и строительных отходов: лома бетона и кирпича. Местами высота навалов достигает трехметровой высоты», — заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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Общее количество сваленного мусора достигло двух тысяч кубометров отходов. Они завозились с трассы «Домодедовское шоссе — деревня Крюково».

В итоге суд оставил решение предыдущей инстанции о выплате ущерба банком без изменения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей региона поучаствовать в экологической акции «Лес Победы». Мероприятие пройдет 13 мая.

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