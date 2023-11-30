Подмосковье 30 ноября 2023, 09:28 Противопожарное обустройство заповедных земель Подмосковья проведут в 2024 году Минэкологии МО.

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План противопожарного обустройства лесов в особо охраняемых природных зонах согласовали в Минэкологии Подмосковья. Он содержит мероприятия по недопущению возгораний.

Как рассказали в министерстве, работу по сохранению заповедных лесов проводят каждый год.

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«Наши коллеги из Комитета лесного хозяйства ежегодно проводят огромную работу по сохранению заповедных лесов. Вот и в будущем году планируется работа на 129 лесных участках в составе ООПТ», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Противопожарное обустройство включает в себя устройство и прочистку противопожарных минерализованных полос, эксплуатацию дорог, ремонт мест отдыха, шлагбаумов и другие мероприятия.

Министр добавил, что по данным Росгидромета следующее лето в Подмосковье будет еще более жарким, поэтому важно подготовить леса к предстоящему сезону.

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