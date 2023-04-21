Подмосковье 21 апреля 2023, 13:21 Минэкологии установит причины замора рыбы в водоеме в Щелкове Фото ГКУ "Мособлэкомониторинг"

Читать 360tv в

Мобильная лаборатория «Мособлэкомониторинга» взяла пробы воды в озере в Щелково, чтобы выявить причины замора рыбы. Предположительно в водоем поступают неочищенные сточные воды.

«Этим случаем уже занимаются специалисты Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, поскольку выяснение причин замора водных биоресурсов входит в полномочия данного ведомства», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Реклама

Он отметил, что сотрудники «Мособлэкомониторинга» отобрали пробы воды в четырех точках — в самой деревне и вблизи СНТ «Авиатор». Исследования провели по 13 показателям. В трех пробах превышения ПДК загрязняющих веществ не выявлено. В четвертой незначительно превышена допустимая концентрация аммоний-иона.

«В нашей практике такие случаи чаще всего происходили в результате поступления в водоем с талыми водами органических удобрений либо локального слива бытовых отходов», — добавил министр.

Наиболее вероятной причиной замора стала низкая концентрация растворенного кислорода в зимний период, однако окончательный вывод сделают специалисты Росрыболовства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к осени этого года в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».