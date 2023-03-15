Подмосковье 15 марта 2023, 11:03 Минэкологии установит причину изменения цвета водоема в деревне Манюхино по просьбе жителей

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Жители деревни Манюхино в Мытищах сообщили в Минэкологии Подмосковья о том, что в местном пожарном пруде погибла рыба, а вода окрасилась в непривычный цвет. Специалисты начали проверку.

Инспекторы Минэкологии выехали на место 15 марта для отбора проб и установления степени воздействия на водные биологические ресурсы. Анализы воды проведут в лаборатории «Мособлэкомониторинг».

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В дополнение специалисты изучат камеры системы «Безопасный регион». Возможно, они помогут установить причину загрязнения водоема.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе не осталось ни одного округа в красной зоне рейтинга по качеству питьевой воды.