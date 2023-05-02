Подмосковье 02 мая 2023, 12:31 Минэкологии установило границы водоохранной зоны реки в Кашире и Серебряных Прудах Фото из архива Минэкологии МО.

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Минэкологии Московской области определило границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Березинки в Кашире и Серебряных Прудах. Теперь жителям округов следует соблюдать Водный кодекс РФ, который устанавливает ограничения на хозяйственную и иную деятельность рядом с водным объектом.

«Береговые линии определены для участка реки общей протяженностью более 68 километров. Граница водоохранной зоны составила 100 метров, граница прибрежной защитной стороны — 40 метров», — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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В пределах этих земель нельзя заниматься сельским хозяйством, включая животноводство, а также размещать размываемые грунты.

«К нам часто обращаются граждане с вопросом: можно ли приобрести земельный участок в пределах водоохранной зоны или прибрежной защитной полосы? Законодательством это не запрещено, но при условии, что постройки на этих участках будут оборудованы сооружениями, которые будут защищать водный объект от загрязнения», — добавил Фирсов.

По его словам, это могут быть канализации, ливнеотводы, колодцы, дренажные установки или системы очистки воды.

Река Березинка протекает в Московской и Тульской областях. Она является правым притоком реки Осетр. Ее протяженность составляет около 39 километров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона поучаствовать в экологической акции «Лес Победы». Мероприятие пройдет 13 мая.

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