Подмосковье 21 апреля 2023, 14:13 Минэкологии уличило компанию по добыче песка в Богородском округе в нарушениях Фото Минэкологии МО.

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Минэкологии Московской области выслало предупреждение компании «Леспром» по добыче песка о возможном досрочном прекращении лицензии. Организация работает на месторождении «Кашино» в Богородском округе. Ее уличили в систематических нарушениях.

«Недропользователь был привлечен к административной ответственности за то, что нарушены сроки проведения разведки месторождения, сроки согласования корректировки техпроекта разработки второй очереди. Кроме того, компания не соблюдает решения и требования технического проекта», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

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По его словам, компания пользовалась на карьере насосами для откачки грунтовых вод, однако в проекте этого не предусмотрели. Нарушители дважды пытались оспорить решение ведомства в суде. Однако инстанция встала на сторону министерства.

Если нарушения продолжатся, действие лицензии «Леспрома» прекратят досрочно.

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