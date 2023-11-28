Подмосковье 28 ноября 2023, 13:10 Минэкологии расторгло договор о водопользовании с компанией в Домодедове из-за долгов Минэкологии МО.

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Минэкологии Московской области расторгло договор о водопользовании с компаний в Домодедове «Дикий карп» из-за задолженности. Организация предоставляет услуги отдыха и платной рыбалки в деревне Красной городского округа.

Предприятие владеет водоемами для платной рыбалки, домиками для отдыха и рестораном.

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«При этом, исправно взимая плату с гостей, сама компания задолжала по договору водопользования свыше 120 тысяч рублей, включая пени. Поэтому мы подали исковое заявление, прося суд взыскать эту сумму и расторгнуть договор водопользования», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Суд согласился с ведомством. После этого «Дикий карп» подал апелляцию, однако 10-й арбитражный суд подтвердил правоту министерства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Также в регионе продолжается работа по очистке лесов.

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