Подмосковье 05 декабря 2023, 12:03 Минэкологии рассказало об отсутствии случаев африканской чумы свиней в Подмосковье Фото М. Семенова

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Случаев африканской чумы свиней не выявили в Подмосковье в ноябре. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

За месяц на лабораторные исследования направили 82 пробы биоматериала диких кабанов, добытых в рамках любительской и спортивной охоты, а также одну пробу от павшей особи.

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«К счастью, положительных результатов на АЧС в ходе лабораторных исследований не выявлено», — министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

По его словам, всего с начала года в регионе проанализировали 652 пробы биоматериалов. Везде результаты были отрицательными.

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