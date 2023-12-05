05 декабря 2023, 12:03
Минэкологии рассказало об отсутствии случаев африканской чумы свиней в Подмосковье
Случаев африканской чумы свиней не выявили в Подмосковье в ноябре. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
За месяц на лабораторные исследования направили 82 пробы биоматериала диких кабанов, добытых в рамках любительской и спортивной охоты, а также одну пробу от павшей особи.
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«К счастью, положительных результатов на АЧС в ходе лабораторных исследований не выявлено», — министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.
По его словам, всего с начала года в регионе проанализировали 652 пробы биоматериалов. Везде результаты были отрицательными.
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