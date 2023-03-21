Подмосковье 21 марта 2023, 10:46 Минэкологии проверило заповедник «Семь ключей» в Наро-Фоминске Фото Д. Борисова

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Инспекторы эконадзора проконтролировали состояние одного из наиболее ценных памятников природы Подмосковья — заповедника «Семь ключей» в Наро-Фоминске. Территория входит в рейтинг наиболее ценных для развития экологического туризма.

В заповеднике находятся ценные экосистемы, несколько видов охраняемых растений, а также краснокнижные животные и птицы.

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«Это одно из самых красивых мест в регионе. Река Протва образует здесь живописный каскад водопадов — так называемые травертиновые террасы. Из-за этого ООПТ является одним из излюбленных мест отдыха жителей близлежащих поселений: деревень Золотьково, Семенково, Пушкарка и Мерчалово, а также многочисленных туристов», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Обследования не выявили нарушений: снежный покров в лесу не нарушен, признаков посещения людьми нет, сохранены все щиты-аншлаги с информацией о памятнике природы и запрещенных в нем видах деятельности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что еще 200 предприятий модернизировали в Подмосковье для улучшения экологии.

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