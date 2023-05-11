Подмосковье 11 мая 2023, 17:41 Минэкологии проверило качество воздуха в микрорайоне Львовском в Подольске по просьбе жителей ГКУ "Мособлэкомониторинг"

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Специалисты провели анализ качества воздуха в Подольске. Жители микрорайона Львовского заподозрили, что расположенный рядом завод алюминиевых сплавов выбрасывает в атмосферу вредные вещества.

«На такие обращения „Мособлэкомониторинг“ реагирует оперативно. На место была направлена мобильная лаборатория, которая проанализировала концентрации 15 основных загрязняющих веществ. Превышений зафиксировано не было», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Отсутствие загрязнений в воздухе подтвердили данные автоматического поста «Подольск-6», который находится поблизости. С начала года внештатных ситуаций приборы не фиксировали.

«Таким образом, можно с уверенностью сказать, что завод алюминиевых сплавов не производит выбросов с превышением нормативов», — добавил Фирсов.

Сейчас в Подольске установлено семь автоматических постов, которые передают данные о качестве воздуха онлайн. Рейды мобильных лабораторий в городском округе продолжатся.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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