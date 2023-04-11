11 апреля 2023, 09:38
Минэкологии проверило качество воздуха в 30-м микрорайоне Мытищ по просьбам жителей
Жители 30-го микрорайона в Мытищах сообщили в Министерство экологии Подмосковья о неприятных запахах, которые периодически ощущаются по ночам. Ведомство организовало выездную проверку качества воздуха.
Мобильная лаборатория «Мособлэкомониторинга» выехала в 30-й микрорайон ночью и провела анализ качества воздуха. По словам местных жителей, именно в поздние часы здесь ощущались неприятные запахи.
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«Пробы анализировались по концентрациям 15 основных загрязняющих веществ. Превышения гигиенических нормативов качества воздуха на момент проведения исследований не зафиксированы», — сообщил об итогах проверки министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По мнению экологов, самой вероятной причиной появления запахов являются единичные случаи сжигания мусора или травы на дачных участках.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как в регионе преображаются лесопарковые зоны, скверы и набережные. На данный момент Подмосковье занимает третье место в России по уровню благоустройства мест для отдыха.
Мытищи
Минэкологии Подмосковья
Экология
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