Подмосковье 11 апреля 2023, 09:38 Минэкологии проверило качество воздуха в 30-м микрорайоне Мытищ по просьбам жителей

Читать 360tv в

Жители 30-го микрорайона в Мытищах сообщили в Министерство экологии Подмосковья о неприятных запахах, которые периодически ощущаются по ночам. Ведомство организовало выездную проверку качества воздуха.

Мобильная лаборатория «Мособлэкомониторинга» выехала в 30-й микрорайон ночью и провела анализ качества воздуха. По словам местных жителей, именно в поздние часы здесь ощущались неприятные запахи.

Реклама

«Пробы анализировались по концентрациям 15 основных загрязняющих веществ. Превышения гигиенических нормативов качества воздуха на момент проведения исследований не зафиксированы», — сообщил об итогах проверки министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По мнению экологов, самой вероятной причиной появления запахов являются единичные случаи сжигания мусора или травы на дачных участках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как в регионе преображаются лесопарковые зоны, скверы и набережные. На данный момент Подмосковье занимает третье место в России по уровню благоустройства мест для отдыха.