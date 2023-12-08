Подмосковье 08 декабря 2023, 16:49 Минэкологии проверило качество воздуха в 10 округах Подмосковья за неделю и не выявило отклонений Фото: ГКУ "МОЭМ"

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Минэкологии проверило чистоту воздуха в 10 округах Подмосковья за неделю и не выявило загрязнений. Ее проверяли на содержание 18 вредных веществ.

Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, проверки прошли в Шаховской, Лобне, Серпухове, Красногорске, Коломне, Люберцах, Егорьевске, Солнечногорске, Одинцове и Химках.

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«Загрязнение атмосферы может привести к увеличению выбросов парниковых газов и усилению эффекта парникового газа, что в свою очередь приводит к изменению климатических условий. Чистый воздух, напротив, помогает снизить выбросы и сохранить устойчивый климат», — отметил министр.

Мобильные лаборатории проверили воздух на содержание 18 загрязняющих веществ. Их концентрация нигде не превысила допустимые показатели.

«Роль чистого воздуха для окружающей среды невозможно переоценить. Он является жизненно важным ресурсом для всех живых организмов, помогает поддерживать биоразнообразие и устойчивый климат. Поэтому его защита и сохранение являются приоритетным направлением для нас», — добавил Тихон Фирсов.

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