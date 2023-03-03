Подмосковье 03 марта 2023, 15:23 Минэкологии проследит за соблюдением порядка на предприятии по деревообработке в Раменском

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Дачники из СНТ «Милосердие» обратились в Министерство экологии Подмосковья с просьбой проверить деятельность предприятия по деревообработке в деревне Петровское. По словам жителей, их беспокоили громкий шум и незаконное сжигание отходов производства.

Выехав на место, инспекторы эконадзора увидели нарушения природоохранного законодательства. Индивидуальный предприниматель, который занимается деревообработкой и продажей древесины в селе Петровском, не выполнил обязательных требований по инвентаризации источников выбросов и постановке их на учет в реестр объектов негативного воздействия.

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Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений. Ведомство проконтролирует исполнение своих требований.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал экологию региона бесценной. Он призвал строить лесопарки и жестко наказывать тех, кто загрязняет окружающую среду.