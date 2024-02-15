Подмосковье 15 февраля 2024, 13:35 Минэкологии проследит за пресечением сброса сточных вод в Москву-реку в Коломне Минэкологии МО.

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Компании «Тандер» в Коломне выдали предостережение о недопустимости сброса сточных вод в Москва-реку с ПДК взвешенных веществ. Меры приняты после обращения в ведомство Минэкологии Подмосковья, где рассматриваются отчеты производственного экологического контроля.

«В настоящее время в министерство поступают отчеты экологического контроля, который ведется на предприятиях, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По его словам, водный объект подлежит федеральному надзору, поэтому материалы о нарушении направили в Росприроднадзор, где оперативно отреагировали на ситуацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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