Подмосковье 15 марта 2023, 12:51 Минэкологии проконтролирует прекращение сброса сточных вод в лесной массив в Химках

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Компанию «Неополис» из Химок уличили в сбросе сточных вод в лесной массив. Нарушения выявили вблизи деревни Брехово.

Как рассказал глава Министерства экологии и природопользования Тихон Фирсов, о нарушениях сообщили местные жители. Во время осмотра инспекторы выявили трубу, выведенную с территории компании.

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«На момент осмотра сбросов не было, однако следы их просматривались отчетливо. Компании направлено предостережение с требованием ликвидировать источник сброса, наши инспекторы отследят исполнение», — сказал он.

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Министр добавил, что жители уже оставляли жалобы ранее — компания «КомЭнерго» сбрасывала стоки в почву. Нарушения устранили по требованию ведомства.

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