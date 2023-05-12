Подмосковье 12 мая 2023, 13:05 Минэкологии призвало жителей Подмосковья сообщать ведомству о необычных находках Фото Артема Ульянова

Читать 360tv в

Министерство экологии и природопользования Московской области призвало жителей сообщать ведомству о необычных представителях флоры и фауны. Это позволит заносить необходимую информацию о животных, грибах и растениях в Красную книгу региона.

Редкие представители флоры и фауны обитают на всей территории Московской области. Инспекторы эконадзора и биологи ежегодно фиксируют краснокнижные виды, однако их могут обнаружить и граждане во время прогулок на природе.

Реклама

«Природное достояние должно быть под надежной защитой, очень важно вовремя выявлять новые места обитания редких видов, для того чтобы обезопасить их от антропогенных факторов и поддерживать комфортные условия для их существования», — отметил глава Минэкологии Тихон Фирсов.

Ежегодно специалисты обнаруживают новые места обитания и произрастания редких видов живых организмов. В Красную книгу Московской области занесено 675 объектов животного и растительного мира, нуждающихся в специальной охране.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».