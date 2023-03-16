Подмосковье 16 марта 2023, 02:29 Минэкологии приостановило действие лицензии недобросовестного недропользователя в Орехово-Зуевском округе Фото: Д. Василенко, Минэкологии МО.

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Минэкологии Московской области приостановило действие лицензии, выданной компании «Трасдор». Компания вела добычу строительных песков на месторождении «Запонорье» в Орехово-Зуевском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Деятельность недропользователя вызывала множество нареканий у жителей деревни Запонорье. Главная претензия — добыча песка без перевода земель сельхозназначения в категорию, позволяющую недропользование», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Он добавил, что недавно министерство объявило «Трасдору» предостережение о недопустимости нарушений условий лицензии, однако жители сообщили, что работы продолжались.

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Сейчас действие лицензии приостановлено до устранения нарушений. Минэкологии проследит, чтобы возобновление добычи произошло только после выполнения всех обязательных условий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в течение пяти лет в Подмосковье благоустроят 50 лесопарков.

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