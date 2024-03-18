Подмосковье 18 марта 2024, 14:47 Минэкологии Подмосковья сообщило о старте международного конкурса «Зеленая Евразия» Фото: https://greeneurasia.asi.ru

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Сбор заявок для участия в Международном климатическом конкурсе «Зеленая Евразия» начался в России. Конкурс проводится по инициативе Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Евразийской экономической комиссии. В Подмосковье поддержку конкурсу оказывает Минэкологии региона.

«Конкурс направлен на поиск эффективных практик по климатической адаптации, а также иных климатических инициатив. Это очень актуально в свете климатических вызовов последнего времени, когда общество вынуждено адаптироваться к изменениям», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Узнать больше о конкурсе можно на сайте greeneurasia.asi.ru. Заявки принимаются до 30 марта.

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