Подмосковье 21 февраля 2023, 13:35 Минэкологии пресекло загрязнение реки Фроловки в Волоколамске

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Инспекторы эконадзора Подмосковья выявили загрязнение водоема в Волоколамске. На сброс неочищенных стоков в реку Фроловку пожаловался руководитель одного из предприятий. Ответственная коммунальная компания устранит нарушение.

Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, специалисты осмотрели территорию вблизи деревень Афанасово и Курьяново и обнаружили канализационный колодец со следами утечки в сторону реки Фроловки.

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«В ходе осмотра были отобраны пробы речной воды в трех точках для лабораторного анализа», — сказал он.

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Пробы показали превышенние содержания азота и фтора, а также пониженную концентрацию кислорода. Ответственная коммунальная компания получила предостережение с требованием ликвидировать сбросы и восстановить работу системы.

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