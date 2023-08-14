Подмосковье 14 августа 2023, 14:20 Минэкологии пресекло загрязнение пруда в деревне Шишкино Минэкологии МО.

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Минэкологии Подмосковья выписало в адрес администрации городского округа Домодедово о прекращении незаконной деятельности вблизи притока реки Злодейки. Ранее ведомству сообщили о возможном загрязнении пруда из-за хозяйственных построек в деревне Шишкино.

По словам главы ведомства Тихона Фирсова, информация о нарушениях подтвердилась после надзорных проверок. В прибрежной зоне местные жители распахали землю для огородов и содержания скота с риском попадания отходов в пруд.

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«По берегам незаконно возведены хозяйственные постройки, установлены ограждения. Налицо серьезные нарушения требований водного кодекса России», — добавил министр.

Ответственность за состояние земель несет местная администрация. Инспекторы эконадзора потребовали усилить контроль на участках и не допускать нарушений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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