Подмосковье 09 августа 2023, 13:27 Минэкологии пресекло незаконный сброс строительного мусора в Люберцах Минэкологии МО.

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Инспекторы эконадзора и сотрудники МУ МВД «Люберецкое» провели совместные рейды на дорогах Подмосковья и пресекли незаконный сброс строительного мусора. Проверки помогли выявить пять случаев незаконной перевозки отходов.

«Задержаны пять граждан, управлявших большегрузными самосвалами. Четверо — в городском округе Дзержинский и один — в поселке Марусино городского округа Люберцы. Никто не смог предъявить разрешительных документов на перевозку строительных отходов и грунтов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Он отметил, что по итогам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях всех нарушителей оштрафовали.

В ведомстве уточнили, что при транспортировке мусора необходимо заключать договоры только с лицензированными перевозчиками строительного мусора. С их перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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