Подмосковье 18 сентября 2023, 16:49 Минэкологии пресекло незаконные земляные работы в Солнечногорске Фото А. Бизяевой

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Минэкологии Московской области предостерегло компанию «АРКС-Дороги и мосты» от проведения незаконных земельных работ. Предприятие занимается дорожными работами в Солнечногорске. Ранее министерство ЖКХ заявило в реде, который строители причинили водному объекту.

«Как выяснилось в ходе осмотра, компания проводит дорожные работы вблизи деревни Поварово. Выявлены следы земляных работ, в том числе, в водоохранной зоне реки Радумли, что могло привести к изменению ее русла», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По его словам, разрешения на пользование водным объектом компания не оформляла. Министр также напомнил, что это не первый случай причинения ущерба реке. Ранее владельца земельного участка в Поварово привлекли к административной ответственности за размещение грунтов в водоохранной зоне Радумли.

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