Подмосковье 10 апреля 2023, 12:07 Минэкологии пресекло незаконную строительную свалку в Дзержинском Фото Минэкологии МО.

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Предприятие «Строительное управление „Тимсер“» получило административное наказание за загрязнение земель в Дзержинском. Минэкологии Подмосковья получило материалы о правонарушении из МУ МВД «Люберецкое».

«Сотрудники полиции установили, что из самосвала, принадлежащего строительному предприятию, были сброшены на открытый грунт отходы производства и потребления», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Предприятие получило минимальное наказание, так как относится к субъектам малого предпринимательства. Фирсов подчеркнул, что у ведомства нет задачи по максимуму наказывать компанию за действия отдельных сотрудников. Он заявил, что малому и среднему бизнесу необходимо помогать, а не держать его в постоянном напряжении.

Экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста, написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев.

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