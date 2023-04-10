10 апреля 2023, 12:44
Минэкологии предотвратило попытки несогласованной организации свалок в Истре и Чехове
В рамках надзорных мероприятий Министерства экологии Московской области были пресечены попытки незаконной организации свалок. Нарушители выявлены в городских округах Истра и Чехов.
Инспекторам эконадзора удалось предотвратить попытки сброса отходов с самосвала в деревне Юрьево и вблизи поселка Мещерское Истринского и Чеховского округов, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
«Вызванные на места нарушений сотрудники полиции задержали оба самосвала, их водители будут привлечены к административной ответственности», — рассказал представитель ведомства.Фирсов также напомнил, что Минэкологии Московской области продолжает проводить мероприятия по выявлению несогласованных перевозок строительного мусора и грунтов. В течение минувшей недели было вынесено 60 постановлений об административных мерах по фактам фотодоказательств. Общая сумма назначенных штрафов превысила 2,6 миллиона рублей.Ранее сообщалось, что Минэкологии Подмосковья внедрило в регионе систему, которая позволяет контролировать перевозку строительных отходов при помощи искусственного интеллекта и технологий машинного зрения. Проект запущен ведомством совместно с группой компании «Урбантех». Установленные на дорогах камеры контролируют транспортировку мусора и фиксируют нарушения в целях предотвращения несанкционированного сброса отходов.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как в регионе преображаются лесопарковые зоны, скверы и набережные. На данный момент Подмосковье занимает третье место в России по уровню благоустройства мест для отдыха.
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