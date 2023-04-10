Подмосковье 10 апреля 2023, 12:44 Минэкологии предотвратило попытки несогласованной организации свалок в Истре и Чехове Минэкологии МО

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В рамках надзорных мероприятий Министерства экологии Московской области были пресечены попытки незаконной организации свалок. Нарушители выявлены в городских округах Истра и Чехов.

Инспекторам эконадзора удалось предотвратить попытки сброса отходов с самосвала в деревне Юрьево и вблизи поселка Мещерское Истринского и Чеховского округов, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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