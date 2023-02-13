Подмосковье 13 февраля 2023, 13:38 Минэкологии предупредило орехово-зуевскую компанию о недопустимости добычи песка на сельскохозяйственных землях

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Минэкологии Подмосковья предупредило горнодобывающую компанию «Трасдор» из Орехово-Зуева о недопустимости добычи песка на сельскохозяйственных землях.

Инспекторы эконадзора провели в деревне Запонорье проверку по просьбе местных жителей. По итогам надзорного мероприятия компании «Трасдор», имеющей лицензию на добычу строительных песков на месторождении «Запонорье», выставили требование не начинать работу до перевода сельхозземель в категорию, позволяющую недропользование.

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«По условиям лицензии разработка может вестись только на землях промышленности. К сожалению, иногда бывает так, что нарушение удается пресечь только после начала работ, однако в данном случае с помощью жителей мы успели вовремя, до начала масштабной разработки», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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