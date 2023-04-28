Подмосковье 28 апреля 2023, 17:16 Минэкологии предупредило о возможном возникновении очагов бешенства животных в Подмосковье Фото Михаила Семенова

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В теплые месяцы существует вероятность возникновения очагов бешенства животных. Наибольшему риску возникновения этого вирусного заболевания подвержены округа Подмосковья, на территории которых находятся леса. Об этом сообщили в министерстве экологии и природопользования региона.

«Ежегодно лисы, енотовидные собаки, барсуки, ежи, мыши и другие дикие животные становятся виновниками возникновения очагов бешенства в нашем регионе», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Он подчеркнул, что специалисты охотнадзора оказывают содействие ветеринарной службе Минсельхозпрода России для борьбы с бешенством: проводят мероприятия по предупреждению и ликвидации вспышек заболевания на территориях охотничьих угодий. Так, за пять лет случаи заболевания диких животных сократились в Подмосковье на 88%.

Отмечается, что бешенство является опасным вирусным заболеванием, переносчиком которого являются все млекопитающие животные. Оно также поражает и человека. Заразиться можно, например, через укус или при попадании биологической жидкости инфицированного в рану. Характерными признаками бешенства у животных являются: агрессия, повышенное слюнотечение и нарушение координации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени этого года в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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