Подмосковье 22 августа 2023, 18:12 Минэкологии предупредило о сезоне бодрствования кровососущих мух в Подмосковье Ульянов А.И.

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Осенью в Подмосковье отмечается рост численности опасных мух жигалок. Они селятся возле ферм со скотом и могут нападать на людей. В министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали, как уберечь себя от укуса насекомых.

По словам министра экологии региона Тихона Фирсова, снизить количество кровососущих насекомых сложно из-за их быстрого размножения. Жигалки, как называют этих мух, переносят серьезные заболевания. Кроме того, в отличие от комаров, у них кровью питаются как самцы, так и самки.

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Чтобы защититься от мух, в лесу рекомендуется использовать репелленты, плотную одежду и головные уборы с сеткой. Дома помогут ловушки и москитные сетки.

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