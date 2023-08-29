Минэкологии предупредило о неблагоприятных метеоусловиях в Подмосковье до 30 августа | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 13:33 Минэкологии предупредило о неблагоприятных метеоусловиях в Подмосковье до 30 августа Александр Алешин

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Минэкологии предупредило о неблагоприятных метеоусловиях в девяти округах Подмосковья 29 и 30 августа. Предприятия получили информацию о наступлении НМУ и должны привести в действие планы по сокращению выбросов, согласованные с ведомством.

Речь идет о Мытищах, Щелкове, Электростали, Клине, Подольске, Серпухове, Коломне, Воскресенске и Дзержинском. В этих округах с 19:00 29 августа до 10:00 30 августа объявили НМУ для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

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«Это означает, что установились погодные условия, которые не способствуют быстрому рассеиванию веществ, содержащихся в выбросах автотранспорта, промышленных и коммунальных объектов», — пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, явление продлится недолго, однако в это время важно не сжигать мусор и растительные остатки, так как даже небольшой очаг возгорания может доставить дискомфорт другим.

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