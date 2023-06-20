Подмосковье 20 июня 2023, 10:12 Минэкологии потребовало снести незаконную плотину в Наро-Фоминске Фото Минэкологии МО.

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Управляющей компании «Землетека-Сервис» из Наро-Фоминского округа вынесли предостережение о недопустимости нарушения Водного кодекса России. Ранее в Минэкологии Подмосковья обратились местные жители, которые рассказали о незаконной плотине на реке Плесенке.

«Местные жители были возмущены самовольным перегораживанием русла реки Плесенки. В ходе надзорных мероприятий действительно было выявлено незаконно возведенное гидротехническое сооружение. В итоге управляющая компания получила предостережение с требованием ликвидировать плотину», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Фирсов уточнил, что это не первое нарушение, допущенное ООО «Землетека-Сервис». Два года назад компанию уличили в сбросе в приток реки Плесенки сточных вод с повышенным содержанием нитритов и железа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал поддерживать чистоту около водоемов Подмосковья.

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