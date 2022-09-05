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05 сентября 2022, 20:26

Минэкологии потребовало прекратить загрязнение земель в деревне Беспятово в Ступине

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Министерство экологии Подмосковья направило предостережение о недопустимости нарушений продовольственной компании «Скайфуд», которая действует в деревне Беспятово в Ступине. Ранее ее уличили в том, что она сбрасывает неочищенные сточные воды. С просьбой проверить деятельность компании в ведомство обратились сами жители.

По факту обращения была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что эта компания владеет очистными сооружениями. У компании они действительно есть — столки должны аккумулироваться в резервуаре, а затем поступать на очистку и в Старый пруд.

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«Однако установлено, что неочищенные стоки непосредственно из резервуара поступают на почву и затем, самотеком — в пруд. При этом разрешения на пользование водным объектом у компании нет. Соответственно, мы потребовали прекратить загрязнение земель и нормализовать водоотведение», — сказал министр экологии и природопользования Тихон Фирсов.

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По имеющимся данным, нарушители уже работают над тем, чтобы исправить обстановку. Они подали заявку на получение разрешения на пользование водным объектом. Министерство экологии продолжает держать эту ситуацию на собственном контроле.

Ступино

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