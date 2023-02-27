27 февраля 2023, 14:15
Минэкологии потребовало прекратить загрязнение реки Расторгуевки в Видном
Ленинскую УК «Радуга» уличили в загрязнении реки Расторгуевки. В Министерстве экологии Подмосковья сообщили, что в воду попадали стоки из жилого комплекса «Берега».
На портале «Добродел» появилась жалоба на загрязнение реки в Видном, после которой на место выехали инспекторы эконадзора.
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«Они застали коммунальщиков, которые откачивали жидкие отходы из канализационного коллектора. Рядом с сетями водоотведения находится другой коллектор, в который заключена часть русла реки Расторгуевки», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
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Оказалось, что от колодца с нечистотами был проложен шланг, через который фекалии откачивались в коллектор с рекой. Управляющей компании объявлено требование прекратить загрязнение водной артерии. Ситуация остается на контроле Минэкологии.
Это уже не первое подтвержденное нарушение Расторгуевки. Ранее был оштрафован собственник земель, который устроил свалку строительного мусора в водоохранной зоне реки.
Губернатор Андрей Воробьев поручил Тихону Фирсову разобраться с нестандартным обращением активистки из Котельников. Женщина попросила «освободить» реку Люберку.
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