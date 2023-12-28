Подмосковье 28 декабря 2023, 12:27 Минэкологии потребовало прекратить нелегальную перегрузку отходов в Подольске Фото Минэкологии МО.

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Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья обнаружили несанкционированные приемку и сжигание отходов в городском округе Подольск. Нарушние зафиксировали в деревне Кутьино.

«Наши сотрудники осмотрели земельный участок в деревне с видом разрешенного использования — легкая, пищевая, строительная промышленность», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По его словам, участок огородили, он находится под охраной, на нем складируют мусор. Однако в перечне площадок для обращения с отходами он не значится.

В итоге собственнику земли направили предостережение о прекращении незаконной деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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