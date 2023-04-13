Подмосковье 13 апреля 2023, 01:30 Минэкологии Подмосковья поручило главам округов региона взять под контроль проблему строительных отходов Фото Минэкологии МО.

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Минэкологии Московской области указало руководителям муниципалитетов на проблему мусорных площадок. Как сообщает пресс-служба ведомства, жители округов жалуются на частое складирование строительного мусора в контейнерах, предназначенных для сбора коммунальных отходов.

По словам министра экологии и природопользования Тихона Фирсова, ведомством были изучены заявки жителей, поданные в том числе и на портал «Добродел». Наибольшее количество подобных обращений зафиксировано Мытищах, Коломне, Подольске и Фрязине.

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«Между тем, для граждан созданы все условия для того, чтобы обращаться в транспортные организации, которые специализируются на вывозе строительных отходов и зарегистрированы в системе “Электронный талон”.», — отметил Фирсов.

В Минэкологии уверены, что контролировать состояние контейнерных площадок должны администрации округов, на фоне тесной связи с управляющими компаниями и региональными операторами.

«Серьезность проблемы мы довели до глав округов, теперь муниципалитеты будут постоянно отчитываться о ситуации, тем более что каждая администрация осведомлена о нормативах образования строительных отходов», — добавил министр.

Фирсов также напомнил о реестре добросовестных перевозчиков Подмосковья. Ознакомиться с полным списком и оставить заявку на вывоз строительного мусора можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник в регионе 22 апреля.