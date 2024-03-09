Подмосковье 09 марта 2024, 17:49 Минэкологии потребовало от компании «Белок» прекращения сброса отходов в Лобне Unsplash

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Специалисты регионального Министерства экологии проинспектировали территорию компании «Белок». Многочисленные жалобы поступали от местных жителей на необычный запах, исходящий от предприятия.

В ходе проверки эксперты обнаружили, что с территории завода идет выброс производственных отходов через специально устроенную трубу, вызывающий специфический аромат в округе. В связи с этим, предприятию выдали предупреждение о неприемлемости нарушений экологических стандартов.

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Для оценки расчета размера ущерба привлекли специалистов аккредитованной лаборатории, которые провели сбор образцов отходов.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что результаты проверки определят необходимость компенсации за нанесенный ущерб окружающей среде.

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