Минэкологии потребовало остановить самовольное использование пруда в Коломне | 360°

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29 сентября 2022, 20:29

Минэкологии потребовало остановить самовольное использование пруда в Коломне

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Житель деревни Малое Карасеов в Коломне незаконно откачивал воду из пруда. Местные жители обратились в Минэкологии Подмосковья, после чего ведомство потребовало демонтировать трубы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Жители деревни сообщили, что из местного пруда кто-то откачивает воду для полива огорода. Глава Минэкологии Тихон Фирсов рассказал, что сотрудники министерства обнаружили на дне водоема трубы, оголовок которых не был подключен ни к какому оборудованию.

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«Возможно, вода действительно периодически откачивалась по временной схеме подключения», — отметил министр.

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Администрации округа направили предостережение с требованием демонтировать трубы и остановить незаконное использование пруда.

Ранее Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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