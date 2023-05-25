Подмосковье 25 мая 2023, 10:25 Минэкологии поручило устранить навалы мусора в природной зоне в Балашихе Фото Минэкологии МО.

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Инспекторы эконадзора следят за чистотой и порядком в особо охраняемых природных территориях Подмосковья. В этот раз они выявили нарушение в памятнике природы «Парк в деревне Полтево» в Балашихе.

«В министерство поступила информация о незаконном размещении отходов в границах ООПТ. В ходе обследования информация подтвердилась: выявлены навалы бытового мусора, кострища, а также стационарные сооружения для отдыхающих», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Администрации округа поручили вывезти отходы с территории особо охраняемой зоны, а также выдали предостережение о недопустимости нарушений. Отмечается, что это не первый подобный случай в Балашихе. Аналогичные нарушения выявили в 2022 году.

«Поскольку памятник природы находится в зоне плотной застройки, подобные случаи неизбежны. Поэтому мы всегда просим администрации округов усиливать муниципальный земельный контроль, особенно в весенне-летний период, когда в ООПТ приезжают желающие отдохнуть на природе», — добавил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей за участие в опросе о главных изменения в Подмосковье. Предварительные результаты уже известны.

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